ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: முதல் சுற்றில் நெதர்லாந்து வீரர் அதிர்ச்சி தோல்வி
- ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் மெல்போர்னில் நடக்கிறது.
- இதில் நெதர்லாந்தின் டேலன் கிரீக்ஸ்புர் முதல் சுற்றில் தோல்வி அடைந்தார்.
மெல்போர்ன்:
நடப்பு ஆண்டின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடர் மெல்போர்னில் நடந்து வருகிறது. இந்தத் தொடர் பிப்ரவரி 1-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்றில் நெதர்லாந்து வீரர் டேலன் கிரீக்ஸ்பூர், அமெரிக்காவின் ஏதன் குயின் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய அமெரிக்க வீரர் 6-2, 6-3, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வென்று 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இதனால் நெதர்லாந்து வீரர் முதல் சுற்றுடன் தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.
