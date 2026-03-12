என் மலர்tooltip icon
      Sabalenka | இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: சபலென்கா, ஸ்வியாடெக் காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 March 2026 2:01 AM IST
      வாஷிங்டன்:

      இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.

      இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 4வது சுற்றில் பெலாரசின் அரினா சபலென்கா, ஜப்பானின் நவோமி ஒசாகா உடன் மோதினார்.

      இதில் அதிரடியாக ஆடிய சபலென்கா 6-4, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் 6-2, 6-0 என்ற செட் கணக்கில் செக் நாட்டின் கரோலினா முச்சோவாவை வீழ்த்தி காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

