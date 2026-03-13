என் மலர்
டென்னிஸ்
Swiatek | இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: காலிறுதியில் ஸ்வியாடெக் அதிர்ச்சி தோல்வி
வாஷிங்டன்:
இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதியில் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக், உக்ரைன் வீராங்கனை எலினா ஸ்விடோலினா உடன் மோதினார்.
இதில் இகா ஸ்வியாடெக்கை 6-2, 4-6, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் ஸ்விடோலினா வீழ்த்தி அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
Next Story