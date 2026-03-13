Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      X
      அமெரிக்கா

      Swiatek | இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: காலிறுதியில் ஸ்வியாடெக் அதிர்ச்சி தோல்வி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 March 2026 10:14 PM IST
      • இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் காலிறுதியில் தோல்வி அடைந்தார்.

      வாஷிங்டன்:

      இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.

      இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதியில் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக், உக்ரைன் வீராங்கனை எலினா ஸ்விடோலினா உடன் மோதினார்.

      இதில் இகா ஸ்வியாடெக்கை 6-2, 4-6, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் ஸ்விடோலினா வீழ்த்தி அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      Indian Wells Open Iga Swiatek இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் இகா ஸ்வியாடெக் 
      Next Story
      ×
        X