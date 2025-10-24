என் மலர்
டென்னிஸ்
வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறினர் சின்னர், ஸ்வரேவ்
- வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஆஸ்திரியாவில் நடந்து வருகிறது.
- ஒற்றையர் பிரிவில் இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர் வெற்றி பெற்றார்.
வியன்னா:
ஆண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதி சுற்றுப் போட்டியில் இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர், கஜகஸ்தானின் அலெக்சாண்டர் பப்ளிக் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக விளையாடிய சின்னர் 6-4, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு காலைறுதியில் நெதர்லாந்தின் கிரீக்ஸ்பூர் விலகியதால் ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
