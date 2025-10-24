என் மலர்tooltip icon
      டென்னிஸ்

      வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறினர் சின்னர், ஸ்வரேவ்
      ஆஸ்திரியா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்24 Oct 2025 11:45 PM IST
      வியன்னா:

      வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஆஸ்திரியாவில் நடந்து வருகிறது.

      ஆண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதி சுற்றுப் போட்டியில் இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர், கஜகஸ்தானின் அலெக்சாண்டர் பப்ளிக் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக விளையாடிய சின்னர் 6-4, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு காலைறுதியில் நெதர்லாந்தின் கிரீக்ஸ்பூர் விலகியதால் ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

