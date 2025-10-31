Live
      பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் ஓபன்: சின்னர், மெத்வதேவ் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்
      பிரான்ஸ்

      பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் ஓபன்: சின்னர், மெத்வதேவ் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்

      31 Oct 2025 4:42 PM IST
      பாரிஸ்:

      பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் பிரான்சில் நடைபெற்று வருகிறது.

      ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 2வது சுற்றில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ், இத்தாலியின் லாரென்சோ சொனேகா உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய சொனேகா முதல் செட்டை 6-3 என வென்றார். இதில் சுதாரித்துக் கொண்ட மெத்வதேவ் அடுத்த இரு செட்களை 7-6 (7-5), 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர் 7-5, 6-1 என்ற நேர் செட்களில் அர்ஜெண்டினாவின் பிரான்சிஸ்கோ செரண்டலோவை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

