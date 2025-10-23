என் மலர்
டென்னிஸ்
வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ்: சின்னர், மெத்வதேவ் 2வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்
- வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஆஸ்திரியாவில் நடந்து வருகிறது.
- ஒற்றையர் பிரிவில் இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர் ஸ்வரேவ் வெற்றி பெற்றார்.
வியன்னா:
வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஆஸ்திரியாவில் நடந்து வருகிறது.
ஆண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்றுப் போட்டியில் இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர், ஜெர்மனியின் டேனியல் அல்டைமர்
உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக விளையாடிய சின்னர் 6-0, 6-2 என்ற நேர் செட் கணக்கில் எளிதில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு போட்டியில் ரஷியாவின் மெத்வதேவ் 6-4, 6-7 (7-9), 6-2 என்ற செட் கணக்கில் போர்ர்சுகலின் நியூனோ போர்ஜசை வீழ்த்தி
அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
Next Story