என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ்: சின்னர், மெத்வதேவ் 2வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்
      X
      ஆஸ்திரியா

      வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ்: சின்னர், மெத்வதேவ் 2வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Oct 2025 1:02 AM IST
      • வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஆஸ்திரியாவில் நடந்து வருகிறது.
      • ஒற்றையர் பிரிவில் இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர் ஸ்வரேவ் வெற்றி பெற்றார்.

      வியன்னா:

      வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஆஸ்திரியாவில் நடந்து வருகிறது.

      ஆண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்றுப் போட்டியில் இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர், ஜெர்மனியின் டேனியல் அல்டைமர்

      உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக விளையாடிய சின்னர் 6-0, 6-2 என்ற நேர் செட் கணக்கில் எளிதில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் ரஷியாவின் மெத்வதேவ் 6-4, 6-7 (7-9), 6-2 என்ற செட் கணக்கில் போர்ர்சுகலின் நியூனோ போர்ஜசை வீழ்த்தி

      அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      Vienna Open Jannik Sinner Danill Medvedev வியன்னா ஓபன் ஜானிக் சின்னர் டேனில் மெத்வதேவ் 
      Next Story
      ×
        X