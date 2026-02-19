என் மலர்tooltip icon
      கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ்: காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் சின்னர்
      கத்தார்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Feb 2026 12:23 AM IST
      • கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் தோஹாவில் நடக்கிறது.
      • 2வது சுற்றில் இத்தாலி வீரர் சின்னர் வெற்றி பெற்றார்.

      தோஹா:

      கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் தோஹாவில் நடக்கிறது. இதில் முன்னணி வீரர்கள் பங்கேற்று உள்ளனர்.

      இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்றில் இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர், ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்சி பாப்ரின் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய சின்னர் 6-3, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      Qatar Open Jannik Sinner கத்தார் ஓபன் ஜானிக் சின்னர் 
