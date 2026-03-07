என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார் சின்னர்#Sinner
      X
      அமெரிக்கா

      இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார் சின்னர்#Sinner

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 March 2026 11:06 PM IST
      • இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர் 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      வாஷிங்டன்:

      இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.

      இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்றுக்கு இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர் நேரடியாக தகுதி பெற்றார். அவர் செக் நாட்டின் டாலிபர் விர்சினா உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய சின்னர் 6-1, 6-1 என எளிதில் வென்று மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      Indian Wells Open Jannik Sinner இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் ஜானிக் சின்னர் 
      Next Story
      ×
        X