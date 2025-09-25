Live
      சீனா ஓபன் டென்னிஸ்: முதல் சுற்றில் சின்னர் வெற்றி
      சீனா

      25 Sept 2025 10:17 PM IST
      பீஜிங்:

      இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இத்தாலி வீரர் ஜானிக் சின்னர், குரோசியாவின் மரின் சிலிக் உடன் மோதினார்.

      இதில் அதிரடியாக ஆடிய சின்னர் 6-2, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      நாளை மறுதினம் நடைபெறும் அடுத்த சுற்றில் சின்னர், பிரான்ஸ் வீரர் டெரன்ஸ் ஆட்மனேவை சந்திக்கிறார்.

