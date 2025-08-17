என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      சின்சினாட்டி ஓபன்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார் நம்பர் 1 வீரர் சின்னர்
      X
      அமெரிக்கா

      சின்சினாட்டி ஓபன்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார் நம்பர் 1 வீரர் சின்னர்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Aug 2025 2:45 AM IST
      • சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
      • இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர் வென்று இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      சின்சினாட்டி:

      சின்சினாட்டி ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி அமெரிக்காவின் சின்சினாட்டி நகரில் நடந்து வருகிறது. இது அமெரிக்க ஓபன் தொடருக்கு முன்னோட்டமாகக் கருதப்படுகிறது. இந்தப் போட்டியில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றனர்.

      இதில் இன்று நடந்த ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் அரையிறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் இத்தாலியைச் சேர்ந்த நம்பர் 1 வீரரான ஜானிக் சின்னர், பிரான்சின் டெரன்ஸ் அட்மேன் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய சின்னர் 7-6 (7-4), 6-2 என்ற செட் கணக்கில் எளிதில் வென்று இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தினார்.

      Cincinnati Open Tennis Jannik Sinner சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் ஜானிக் சின்னர் 
      Next Story
      ×
        X