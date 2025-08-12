என் மலர்
டென்னிஸ்
சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: 4வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார் சின்னர்
- சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
- இதில் இத்தாலி வீரர் ஜானிக் சின்னர் 3வது சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.
சின்சினாட்டி:
சின்சினாட்டி ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி அமெரிக்காவின் சின்சினாட்டி நகரில் நடந்து வருகிறது. இது அமெரிக்க ஓபனுக்கு முன்னோட்டமாக கருதப்படுகிறது. இந்தப் போட்டியில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றனர்.
இதில் இன்று நடந்த ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 3-வது சுற்றில் இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர், கனடாவின் காப்ரியல் டயல்லோ உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஜானிக் சின்னர் 6-2, 7-6 (8-6) என்ற செட் கணக்கில் வென்று 4வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
