      சீனா

      வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ்: நம்பர் 1 வீராங்கனை அரையிறுதியில் அதிர்ச்சி தோல்வி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Oct 2025 5:23 AM IST
      • வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.
      • அமெரிக்க வீராங்கனை ஜெசிகா பெகுலா அரையிறுதியில் வென்றார்.

      பீஜிங்:

      வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.

      நேற்று நடந்த பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் பெலாரசின் அரினா சபலென்கா, அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா உடன் மோதினார்.

      இந்த ஆட்டத்தின் முதல் செட்டை சபலென்கா 6-2 என கைப்பற்றினார். இதில் சுதாரித்துக் கொண்ட ஜெசிகா பெகுலா அடுத்த இரு செட்களை 6-4, 7-6 (7-2) என வென்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.

      இதன்மூலம் நம்பர் 1 வீராங்கனையான சபலென்கா தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

