      மகளிர் டென்னிஸ் தரவரிசை: டாப் 5 பட்டியலில் இடம்பிடித்த ரிபாகினா
      அமெரிக்கா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Nov 2025 9:26 PM IST
      • டபிள்யு.டி.ஏ. பைனல்ஸ் ஒற்றையர் இறுதிப்போட்டி கடந்த வாரம் நடந்தது.
      • இதில் நம்பர் 1 வீராங்கனை சபலென்காவை வீழ்த்தி கஜகஸ்தான் வீராங்கனை எலினா ரிபாகினா வென்றார்.

      நியூயார்க்:

      டென்னிஸ் அரங்கில் சாதித்தவர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலை ஏ.டி.பி. வெளியிட்டது.

      இதில் டபிள்யு.டி.ஏ. பைனல்ஸ் ஒற்றையர் பிரிவில் கஜகஸ்தானின் எலினா ரிபாகினா வென்றதால், 6வது இடத்தில் இருந்து ஒரு இடம் முன்னேறி 5வது இடம் பிடித்துள்ளார்.

      இந்தப் பட்டியலில் பெலாரசின் சபலென்கா முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார். போலந்தின் ஸ்வியாடெக் 2வது இடமும், அமெரிக்காவின் கோகோ காப் 3வது இடமும், அமெரிக்காவின் அனிசிமோவா 4வது இடமும் பிடித்துள்ளனர்.

