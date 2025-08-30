என் மலர்
டென்னிஸ்
அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: 4வது சுற்றுக்கு முன்னேறிய ரிபாகினா, ஜெசிகா பெகுலா
- அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நியூயார்க்கில் நடந்து வருகிறது.
- கஜகஸ்தானின் எலினா ரிபாகினா 3-வது சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.
நியூயார்க்:
அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் நியூயார்க்கில் நடந்து வருகிறது. இதில் முன்னணி வீரர்கள், வீராங்கனைகள் கலந்து கொள்கின்றனர்.
இந்நிலையில், பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 3-வது சுற்றில் கஜகஸ்தானின் எலினா ரிபாகினா, பிரிட்டனின் எம்மா ராடுகானு உடன் மோதினார்.
இதில் அதிரடியாக ஆடிய ரிபாகினா 6-1, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் எளிதில் வென்று நான்காவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு போட்டியில் அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா 6-1, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் பெலாரசின் விக்டோரியா அசரென்காவை வீழ்த்தி நான்காவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
Next Story