      அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: 4வது சுற்றுக்கு முன்னேறிய ரிபாகினா, ஜெசிகா பெகுலா
      அமெரிக்கா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்30 Aug 2025 1:11 AM IST
      • அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நியூயார்க்கில் நடந்து வருகிறது.
      • கஜகஸ்தானின் எலினா ரிபாகினா 3-வது சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.

      நியூயார்க்:

      அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் நியூயார்க்கில் நடந்து வருகிறது. இதில் முன்னணி வீரர்கள், வீராங்கனைகள் கலந்து கொள்கின்றனர்.

      இந்நிலையில், பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 3-வது சுற்றில் கஜகஸ்தானின் எலினா ரிபாகினா, பிரிட்டனின் எம்மா ராடுகானு உடன் மோதினார்.

      இதில் அதிரடியாக ஆடிய ரிபாகினா 6-1, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் எளிதில் வென்று நான்காவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா 6-1, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் பெலாரசின் விக்டோரியா அசரென்காவை வீழ்த்தி நான்காவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

