இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: முதல் சுற்றில் ஸ்பெயின் வீராங்கனை அதிர்ச்சி தோல்வி
- இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
- இதில் கஜகஸ்தான் வீராங்கனை இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
வாஷிங்டன்:
இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று போட்டிகள் தற்போது நடந்து வருகின்றன. இதில் ஸ்பெயின் வீராங்கனையான பவுலா படோசாவும், கஜகஸ்தானின் யூலியா புடின்சேவாவும் மோதினர்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய கஜகஸ்தான் வீராங்கனை 6-4, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வென்று இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
ஸ்பெயின் வீராங்கனையான பவுலா படோசா முதல் சுற்றோடு வெளியேறினார்.
