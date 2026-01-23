என் மலர்
டென்னிஸ்
ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: 3வது சுற்றில் இத்தாலி வீராங்கனை அதிர்ச்சி தோல்வி
- ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் மெல்போர்னில் நடக்கிறது.
- இதில் இத்தாலியின் ஜாஸ்மின் பவுலினி 3வது சுற்றில் தோல்வி அடைந்தார்.
மெல்போர்ன்:
நடப்பு ஆண்டின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடர் மெல்போர்னில் நடந்து வருகிறது. இந்தத் தொடர் பிப்ரவரி 1-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 3வது சுற்றில் இத்தாலியின் ஜாஸ்மின் பவுலினி, அமெரிக்காவின் இவா ஜோவிக் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய இவா ஜோவிக் 6-2, 7-6 (3) என்ற செட் கணக்கில் வென்று 4வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இதன்மூலம் இத்தாலி வீராங்கனை ஜாஸ்மின் பவுலினி 3வது சுற்றுடன் தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.
