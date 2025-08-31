என் மலர்
டென்னிஸ்
அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: 3வது சுற்றில் நம்பர் 5 வீராங்கனை அதிர்ச்சி தோல்வி
- அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நியூயார்க்கில் நடந்து வருகிறது.
- இதில் ரஷியாவின் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா 3-வது சுற்றில் தோல்வி அடைந்தார்.
நியூயார்க்:
அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் நியூயார்க்கில் நடந்து வருகிறது. இதில் முன்னணி வீரர்கள், வீராங்கனைகள் கலந்து கொள்கின்றனர்.
இந்நிலையில், பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 3-வது சுற்றில் நம்பர் 5 வீராங்கனையான ரஷியாவின் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா, அமெரிக்காவின் டெய்லர் டவுன்செண்ட் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய டவுன்செண்ட் 7-5, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் எளிதில் வென்று நான்காவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இதனால் ரஷியாவின் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.
