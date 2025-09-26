Live
      சீனா ஓபன் டென்னிஸ்: மெத்வதேவ், ஸ்வரேவ் முதல் சுற்றில் வெற்றி
      சீனா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Sept 2025 10:13 PM IST
      • சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீன தலைநகர் பீஜிங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.
      • இதில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ் முதல் சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.

      பீஜிங்:

      சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீன தலைநகர் பீஜிங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.

      இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ், பிரிட்டனின் கேமரூன் நூரி உடன் மோதினார்.

      இதில் அதிரடியாக ஆடிய மெத்வதேவ் 6-3, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் ஜெர்மனி வீரர் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் 6-4, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் இத்தாலியின் லாரன்சோ சொனெகாவை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      China Open Tennis Daniil Medvedev Alexandar Zverev சீனா ஓபன் டென்னிஸ் டேனில் மெத்வதேவ் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் 
