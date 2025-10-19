என் மலர்tooltip icon
      அல்மாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் மெத்வதேவ்
      கஜகஸ்தான்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Oct 2025 10:05 PM IST
      • கஜகஸ்தானின் அல்மாட்டி நகரில் அல்மாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நடைபெற்றது.
      • இறுதிப்போட்டியில் ரஷியாவின் மெத்வதேவ் வென்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.

      அல்மாட்டி:

      கஜகஸ்தான் நாட்டின் அல்மாட்டி நகரில் அல்மாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நடைபெற்றது.

      இதில் இன்று நடந்த இறுதிப்போட்டியில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ், பிரான்சின் கரன்டின் மவுடெட் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய மெத்வதேவ் 7-5, 4-6, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வென்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.

      சுமார் 882 நாட்களுக்குப் பிறகு மெத்வதேவ் வெல்லும் சாம்பியன் பட்டம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

      Danill Medvedev டேனில் மெத்வதேவ் 
