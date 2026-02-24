Live
      டென்னிஸ்

      துபாய் ஓபன் டென்னிஸ்: 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார் மெத்வதேவ்
      ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

      துபாய் ஓபன் டென்னிஸ்: 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார் மெத்வதேவ்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்24 Feb 2026 9:51 PM IST
      • துபாய் சர்வதேச ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடந்தது.
      • இதில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ் 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      துபாய்:

      துபாய் சர்வதேச ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்றது.

      ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் இறுதிச்சுற்றில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ், சீனாவின் ஷான் ஜுன்செங் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய மெத்வதேவ் 6-3, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் எளிதில் வென்று, 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      நாளை நடைபெறும் 2வது சுற்றில் மெத்வதேவ் சுவிட்சர்லாந்தின் வாவ்ரிங்கா உடன் மோதுகிறார்.

