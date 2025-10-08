என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் மெத்வதேவ்
      X
      சீனா

      ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் மெத்வதேவ்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Oct 2025 10:14 PM IST
      • ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் ரஷியாவின் மெத்வதேவ் 4-வது சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.

      பீஜிங்:

      ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.

      இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 4-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ், அமெரிக்காவின் லேனர் டைன் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய மெத்வதேவ் 7-6 (8-6), 6-7 (1-7), 6-4 என்ற செட் கணக்கில் லேனரை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றார்.

      நாளை மறுதினம் நடைபெற உள்ள காலிறுதியில் மெத்வதேவ், ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினார்உடன் மோதுகிறார்.

      Shanghai Masters Tennis Daniil Medvedev ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் டேனில் மெத்வதேவ் 
      Next Story
      ×
        X