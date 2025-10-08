என் மலர்
ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் மெத்வதேவ்
- ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.
- இதில் ரஷியாவின் மெத்வதேவ் 4-வது சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.
பீஜிங்:
இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 4-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ், அமெரிக்காவின் லேனர் டைன் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய மெத்வதேவ் 7-6 (8-6), 6-7 (1-7), 6-4 என்ற செட் கணக்கில் லேனரை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றார்.
நாளை மறுதினம் நடைபெற உள்ள காலிறுதியில் மெத்வதேவ், ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினார்உடன் மோதுகிறார்.
