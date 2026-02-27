Live
      துபாய் ஓபன் டென்னிஸ்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார் மெத்வதேவ்
      ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Feb 2026 9:53 PM IST
      • துபாய் சர்வதேச ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடந்து வருகிறது.
      • அரையிறுதி சுற்றில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ் வெற்றி பெற்றார்.

      துபாய்:

      துபாய் சர்வதேச ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்றது.

      ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் அரையிறுதிச் சுற்றில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ், கனடாவின் பெலிக்ஸ் ஆகர் உடன் மோதினார்.

      இதில் அதிரடியாக ஆடிய மெத்வதேவ் 6-4, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் எளிதில் வென்று இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      நாளை நடைபெறும் இறுதிச்சுற்றில் மெத்வதேவ் ரூப்லெவ் அல்லது கிரீக்ஸ்பூர் உடன் மோதுகிறார்.

