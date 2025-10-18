என் மலர்
டென்னிஸ்
அல்மாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார் மெத்வதேவ்
- கஜகஸ்தானின் அல்மாட்டி நகரில் அல்மாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நடந்து வருகிறது.
- அரையிறுதியில் ரஷியாவின் மெத்வதேவ் வெற்றி பெற்றார்.
அல்மாட்டி:
கஜகஸ்தான் நாட்டின் அல்மாட்டி நகரில் அல்மாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நடந்து வருகிறது.
இதில் இன்று நடந்த அரையிறுதி போட்டியில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ், ஆஸ்திரேலியாவின் ஜேம்ஸ் டக்வொர்த் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய மெத்வதேவ் 6-7 (8-10), 6-3, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வென்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.
நாளை நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் மெத்வதேவ், பிரான்சின் கரன்டின் மவுடெட் உடன் மோதுகிறார்.
Next Story