      அல்மாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார் மெத்வதேவ்
      கஜகஸ்தான்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Oct 2025 10:03 PM IST
      • கஜகஸ்தானின் அல்மாட்டி நகரில் அல்மாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நடந்து வருகிறது.
      • அரையிறுதியில் ரஷியாவின் மெத்வதேவ் வெற்றி பெற்றார்.

      அல்மாட்டி:

      கஜகஸ்தான் நாட்டின் அல்மாட்டி நகரில் அல்மாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நடந்து வருகிறது.

      இதில் இன்று நடந்த அரையிறுதி போட்டியில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ், ஆஸ்திரேலியாவின் ஜேம்ஸ் டக்வொர்த் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய மெத்வதேவ் 6-7 (8-10), 6-3, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வென்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.

      நாளை நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் மெத்வதேவ், பிரான்சின் கரன்டின் மவுடெட் உடன் மோதுகிறார்.

