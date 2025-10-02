Live
      சீனா ஓபன் டென்னிஸ்: காலிறுதியில் இத்தாலி வீராங்கனை அதிர்ச்சி தோல்வி
      சீனா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்2 Oct 2025 10:00 PM IST
      • சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீன தலைநகர் பீஜிங்கில் நடந்து வருகிறது.
      • காலிறுதி சுற்றில் இத்தாலியின் ஜாஸ்மின் பவுலினி அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார்.

      பீஜிங்:

      சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீன தலைநகர் பீஜிங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.

      இந்நிலையில், பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்றில் இத்தாலி வீராங்கனையான ஜாஸ்மின் பவுலினி, அமெரிக்காவின் அமெண்டா அனிசிமோவா உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய அனிசிமோவா 6-7(4-7), 6-3, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இதன்மூலம் இத்தாலி வீராங்கனையான ஜாஸ்மின் பவுலினி தோல்வி அடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

