      ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார் ஜானிக் சின்னர்
      சீனா

      4 Oct 2025 10:39 PM IST
      • ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர் 2வது சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.

      பீஜிங்:

      ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.

      இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் நம்பர் 2 வீரரான இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர், ஜெர்மனியின் டேனியல் அல்டமையர் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய சின்னர் 6-3, 6-3 என்ற நேர் செட்டில் வென்று 3-வது சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றார்.

