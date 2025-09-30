என் மலர்
டென்னிஸ்
சீனா ஓபன் டென்னிஸ்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார் சின்னர்
- இன்று நடந்த அரையிறுதியில் இத்தாலி வீரர் ஜானிக் சின்னர் வெற்றி பெற்றார்.
- இன்று நடந்த அரையிறுதியில் இத்தாலி வீரர் ஜானிக் சின்னர் வெற்றி பெற்றார்.
பீஜிங்:
சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீன தலைநகர் பீஜிங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதியில் இத்தாலி வீரர் ஜானிக் சின்னர், ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினார் உடன் மோதினார்.
இதில் அதிரடியாக ஆடிய சின்னர் 6-3, 4-6, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வென்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.
