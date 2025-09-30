Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      சீனா ஓபன் டென்னிஸ்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார் சின்னர்
      X
      சீனா

      சீனா ஓபன் டென்னிஸ்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார் சின்னர்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்30 Sept 2025 3:37 PM IST
      • சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீன தலைநகர் பீஜிங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.
      • இன்று நடந்த அரையிறுதியில் இத்தாலி வீரர் ஜானிக் சின்னர் வெற்றி பெற்றார்.

      பீஜிங்:

      சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீன தலைநகர் பீஜிங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.

      இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதியில் இத்தாலி வீரர் ஜானிக் சின்னர், ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினார் உடன் மோதினார்.

      இதில் அதிரடியாக ஆடிய சின்னர் 6-3, 4-6, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வென்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.

      China Open Sinner சீனா ஓபன் டென்னிஸ் சின்னர் 
      Next Story
      ×
        X