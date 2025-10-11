என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ்: காலிறுதியில் நம்பர் 2 வீராங்கனை அதிர்ச்சி தோல்வி
      X
      சீனா

      வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ்: காலிறுதியில் நம்பர் 2 வீராங்கனை அதிர்ச்சி தோல்வி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Oct 2025 12:23 AM IST
      • வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் இத்தாலி வீராங்கனை ஜாஸ்மின் பவுலினி காலிறுதியில் வென்றார்.

      பீஜிங்:

      வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.

      இந்த தொடரில் நேற்று நடந்த பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்று ஆட்டத்தில் நம்பர் 2 வீராங்கனையான போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக், இத்தாலியின் ஜாஸ்மின் பவுலினி உடன் மோதினார்.

      இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக ஆடிய பவுலினி 6-1, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் எளிதில் வென்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

      இதன்மூலம் நம்பர் 2 வீராங்கனையான இகா ஸ்வியாடெக் தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

      Wuhan Open Tennis Iga Swiatek வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ் இகாஸ்வியாடெக் 
      Next Story
      ×
        X