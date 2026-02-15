என் மலர்
டென்னிஸ்
ரோட்டர்டாம் ஓபன் டென்னிஸ்: கனடா வீரர் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேற்றம்
- ரோட்டர்டாம் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நெதர்லாந்தில் நடக்கிறது.
- இதில் கஜகஸ்தான் வீரரான அலெக்சாண்டர் பபள்க் அரையிறுதியில் தோல்வி அடைந்தார்.
ஆம்ஸ்டர்டாம்:
ரோட்டர்டாம் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நெதர்லாந்தில் நடக்கிறது. இதில் முன்னணி வீரர்கள் பங்கேற்றனர்.
இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிச் சுற்றில் கனடாவின் பெலிக்ஸ் ஆகர் பெலிசம், கஜகஸ்தான் வீரர் அலெக்சாண்டர் பப்ளிக் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய பெலிக்ஸ் ஆகர் 6-1, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வென்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.
இன்று நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் அலெக்ஸ் டி மினார், பெலிக்ஸ் ஆகரைச் சந்திக்க உள்ளார்.
