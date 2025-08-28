என் மலர்
அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறிய ஜோகோவிச், டெய்லர் பிரிட்ஸ்
- அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நியூயார்க்கில் நடந்து வருகிறது.
- அமெரிக்காவின் டெய்லர் பிரிட்ஸ் 2வது சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.
நியூயார்க்:
அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் நியூயார்க்கில் நடந்து வருகிறது. இதில் முன்னணி வீரர்கள், வீராங்கனைகள் கலந்து கொள்கின்றனர்.
இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 2வது சுற்றில் செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச், அமெரிக்காவின் சஜாரி ஸ்வஜ்டா உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஜோகோவிச் 6-7 (5-7), 6-3, 6-3, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் வென்று மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு போட்டியில் அமெரிக்காவின் டெய்லர் பிரிட்ஸ் 4-6, 7-6 (7-3), 6-2, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் தென் ஆப்பிரிக்காவின் லாய்டு ஹாரிசை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
