Djokovic | இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: 4வது சுற்றில் ஜோகோவிச் அதிர்ச்சி தோல்வி

      இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: 4வது சுற்றில் ஜோகோவிச் அதிர்ச்சி தோல்வி
      அமெரிக்கா

      இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: 4வது சுற்றில் ஜோகோவிச் அதிர்ச்சி தோல்வி

      12 March 2026 10:12 PM IST
      • இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் செர்பியாவின் ஜோகோவிச் 4வது சுற்றில் தோல்வி அடைந்தார்.

      வாஷிங்டன்:

      இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.

      இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 4வது சுற்றில் செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச், பிரிட்டிஷின் ஜேக் டிராபர் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஜோகோவிச் முதல் செட்டை 6-4 என வென்றார். இதில் சுதாரித்துக் கொண்ட டிராபர் அடுத்த இரு செட்களை

      6-4, 7-6 (7-5) என வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      நாளை நடைபெறும் காலிறுதியில் ஜேக் டிராபர், மெத்வதேவை எதிர்கொள்கிறார்.

