Djokovic | இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: 4வது சுற்றில் ஜோகோவிச் அதிர்ச்சி தோல்வி
வாஷிங்டன்:
இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 4வது சுற்றில் செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச், பிரிட்டிஷின் ஜேக் டிராபர் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஜோகோவிச் முதல் செட்டை 6-4 என வென்றார். இதில் சுதாரித்துக் கொண்ட டிராபர் அடுத்த இரு செட்களை
6-4, 7-6 (7-5) என வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
நாளை நடைபெறும் காலிறுதியில் ஜேக் டிராபர், மெத்வதேவை எதிர்கொள்கிறார்.
