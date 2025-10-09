என் மலர்
டென்னிஸ்
ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் ஜோகோவிச்
பீஜிங்:
இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் முன்னாள் நம்பர் ஒன் வீரரான செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச், பெல்ஜியத்தின் ஜிஜோ பெர்க் உடன் மோதினார்.
இதில் அதிரடியாக ஆடிய ஜோகோவிச் 6-3, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் பெர்க்கை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.
நாளை மறுதினம் நடைபெற உள்ள அரையிறுதியில் ஜோகோவிச், மொனாக்கோவின் வேலண்டின் வச்ராட் உடன் மோதுகிறார்.
