      ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் ஜோகோவிச்
      சீனா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Oct 2025 8:16 PM IST
      பீஜிங்:

      இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 4-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் முன்னாள் நம்பர் ஒன் வீரரான செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச், ஸ்பெயினின் ஜாமே முனார் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஜோகோவிச் 6-3, 5-7, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் முனாரை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றார்.

      நாளை நடைபெற உள்ள காலிறுதியில் ஜோகோவிச், பெல்ஜியத்தின் ஜிஜோ பெர்க் உடன் மோதுகிறார்.

