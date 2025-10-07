என் மலர்
டென்னிஸ்
ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் ஜோகோவிச்
- இதில் செர்பியாவின் ஜோகோவிச் 4-வது சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.
பீஜிங்:
ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.
இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 4-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் முன்னாள் நம்பர் ஒன் வீரரான செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச், ஸ்பெயினின் ஜாமே முனார் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஜோகோவிச் 6-3, 5-7, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் முனாரை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றார்.
நாளை நடைபெற உள்ள காலிறுதியில் ஜோகோவிச், பெல்ஜியத்தின் ஜிஜோ பெர்க் உடன் மோதுகிறார்.
