என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      ஹெலனிக் சாம்பியன்ஷிப்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார் ஜோகோவிச்
      X
      கிரீஸ்

      ஹெலனிக் சாம்பியன்ஷிப்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார் ஜோகோவிச்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Nov 2025 10:15 PM IST
      • ஹெலனிக் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி ஏதென்ஸில் நடைபெறுகிறது.
      • இதில் செர்பியாவின் ஜோகோவிச் அரையிறுதியில் வெற்றி பெற்றார்.

      ஏதென்ஸ்:

      ஹெலனிக் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி கிரீசில் உள்ள ஏதென்ஸில் நடைபெறுகிறது.

      ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இன்று நடைபெற்ற அரையிறுதிப் போட்டியில் செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச், ஜெர்மனியின் யானிக் ஹாஃப்மன் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஜோகோவிச் 6-3, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வென்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.

      Novak Djokovic நோவக் ஜோகோவிச் 
      Next Story
      ×
        X