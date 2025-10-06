என் மலர்tooltip icon
      ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: 4வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார் ஜோகோவிச்
      சீனா

      ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: 4வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார் ஜோகோவிச்

      6 Oct 2025 2:03 AM IST
      பீஜிங்:

      ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.

      இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 3வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் முன்னாள் நம்பர் ஒன் வீரரான செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச், ஜெர்மனியின் யானிக் ஹாப்மன் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஜோகோவிச் 4-6, 7-5, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் ஹாப்மனை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றார்.

