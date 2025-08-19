Live
      அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: தகுதிச்சுற்றில் முன்னணி வீரர் அதிர்ச்சி தோல்வி
      அமெரிக்கா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Aug 2025 2:52 PM IST

      நியூயார்க்:

      கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் ஒன்றான அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி நியூயார்க்கில் வரும் 24-ம் தேதி தொடங்குகிறது. தற்போது தகுதிச்சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

      ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இன்று நடந்த தகுதிச்சுற்று போட்டியில் முன்னணி வீரரும், தரவரிசையில் 18வது இடம் பிடித்துள்ள பிரிட்டனின் டேன் ஈவன்ஸ், தென் ஆப்பிரிக்காவின் லாய்டு ஹாரிஸ் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய லாய்டு ஹாரிஸ் முதல் செட்டை 6-4 என வென்றார். இதற்கு பதிலடியாக டேன் ஈவன்ஸ் 2வது செட்டை 6-3 என கைப்பற்றினார்.

      வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டை லாய்டு ஹாரிஸ் 7-5 என கைப்பற்றி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இதன்மூலம் முன்னணி வீரரான டேன் ஈவன்ஸ் அமெரிக்க ஓபன் தொடரில் இருந்து விலகினார்.

