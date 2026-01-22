என் மலர்
டென்னிஸ்
ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: கோகோ காப், பவுலினி 2வது சுற்றில் வெற்றி
- ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் மெல்போர்னில் நடக்கிறது.
- அமெரிக்காவின் கோகோ காப் இரண்டாவது சுற்றில் வென்றார்.
மெல்போர்ன்:
நடப்பு ஆண்டின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடர் மெல்போர்னில் நடந்து வருகிறது. இந்தத் தொடர் பிப்ரவரி 1-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 2வது சுற்றில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப், செர்பியாவின் ஒல்கா டேனிலோவிச் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய கோகோ காப் 6-2, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வென்று 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு போட்டியில் இத்தாலியின் ஜாஸ்மின் பவுலினி 6-2, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் போலந்தின் மக்டலேனாவை வீழ்த்தி மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
