      ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: கோகோ காப், பவுலினி 2வது சுற்றில் வெற்றி
      ஆஸ்திரேலியா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Jan 2026 3:17 AM IST
      • ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் மெல்போர்னில் நடக்கிறது.
      • அமெரிக்காவின் கோகோ காப் இரண்டாவது சுற்றில் வென்றார்.

      மெல்போர்ன்:

      நடப்பு ஆண்டின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடர் மெல்போர்னில் நடந்து வருகிறது. இந்தத் தொடர் பிப்ரவரி 1-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.

      பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 2வது சுற்றில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப், செர்பியாவின் ஒல்கா டேனிலோவிச் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய கோகோ காப் 6-2, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வென்று 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் இத்தாலியின் ஜாஸ்மின் பவுலினி 6-2, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் போலந்தின் மக்டலேனாவை வீழ்த்தி மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

