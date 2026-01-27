என் மலர்
டென்னிஸ்
ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: காலிறுதியில் நம்பர் 3 வீராங்கனை அதிர்ச்சி தோல்வி
- ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் மெல்போர்னில் நடக்கிறது.
- அமெரிக்காவின் கோகோ காப் காலிறுதியில் தோல்வி அடைந்தார்.
மெல்போர்ன்:
நடப்பு ஆண்டின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடர் மெல்போர்னில் நடந்து வருகிறது. இந்தத் தொடர் பிப்ரவரி 1-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதி சுற்றில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப், உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினா உடன் மோதினார்.
இதில் ஆரம்பம் முதலே உக்ரைன் வீராங்கனை சிறப்பாக ஆடினார். இதனால் எலினா ஸ்விடோலினா 6-1, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.
இதன்மூலம் தரவரிசையில் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ள கோகோ காப் நடப்பு தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.
