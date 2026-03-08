என் மலர்tooltip icon
      இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: 2வது சுற்றில் கோகோ காப், ஜாஸ்மின் பவுலினி வெற்றி #CocoGauff
      அமெரிக்கா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 March 2026 2:05 AM IST
      • இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப் மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      வாஷிங்டன்:

      இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்று போட்டிகள் தற்போது நடந்து வருகின்றன. இதில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப், உஸ்பெகிஸ்தான் கமீலா ரகிமோவா உடன் மோதினார்.

      இதில் அதிரடியாக ஆடிய கோகோ காப் 6-3, 7-6 (7-5) என்ற செட் கணக்கில் வென்று மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் இத்தாலியின் ஜாஸ்மின் பவுலினி 6-7 (5-7), 6-2, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் ஆஸ்திரியாவின் பொடபொவாவை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

