      ஜப்பான் ஓபன் டென்னிஸ்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது போபண்ணா ஜோடி
      ஜப்பான்

      ஜப்பான் ஓபன் டென்னிஸ்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது போபண்ணா ஜோடி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Sept 2025 1:13 AM IST
      டோக்கியோ:

      ஜப்பான் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் தலைநகர் டோக்கியோவில் நடந்து வருகிறது.

      இந்நிலையில், ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் ரோகன் போபண்ணா-ஜப்பானின் டகேரு யுசுகே ஜோடி, அர்ஜெண்டினாவின் மேக்சிமோ கோன்சலஸ்-ஆண்ட்ரஸ் மால்டெனி ஜோடி உடன் மோதியது.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய போபண்ணா ஜோடி 7-6 (7-5), 7-6 (7-4) என்ற செட் கணக்கில் வென்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது.

