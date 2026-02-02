என் மலர்
டென்னிஸ்
நிச்சயம் 25வது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டம் வெல்வேன்: ஜோகோவிச் உறுதி
- அரையிறுதிப் போட்டியில் இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னரை 5 செட்டுகளில் தோற்கடித்தேன்.
- இறுதிச்சுற்றில் கார்லசுடன் 4 செட் வரை நெருக்கமாக வந்தது சிறப்பானது என்றார்.
மெல்போர்ன்:
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் நேற்று நடந்த இறுதிப் போட்டியில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ், செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச்சும் மோதினர்.
இதில் அல்காரஸ் 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் ஜோகோவிச்சை வீழ்த்தி முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தினார்.
இந்நிலையில், தோல்விக்கு பிறகு ஜோகோவிச்சிடம், உங்களால் இன்னும் 25-வது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டம் வெல்ல முடியும் என்று நம்புகிறீர்களா: என்று கேட்டனர்.
இதற்கு பதிலளித்த ஜோகோவிச், என்னால் முடியும் என்று நான் எப்போதும் நம்புகிறேன். இல்லாவிட்டால் நான் போட்டிகளில் பங்கேற்க மாட்டேன். இதை பலமுறை கூறி விட்டேன்.
அரையிறுதியில் ஜானிக் சின்னரை 5 செட்டுகளில் தோற்கடித்ததும், இறுதிச்சுற்றில் கார்லசுடன் 4 செட் வரை நெருக்கமாக வந்ததும் சிறப்பானது. அற்புதமான தொடக்கத்திற்கு பிறகு 2-வது மற்றும் 3-வது செட்டில் விளையாடிய விதம் ஏமாற்றம் அளித்தது என தெரிவித்தார்.
2023-ம் ஆண்டு அமெரிக்க ஓபனுக்கு பிறகு ஜோகோவிச் கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டம் வென்றதில்லை என்பது நினைவு கூரத்தக்கது.