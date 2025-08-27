என் மலர்
டென்னிஸ்
அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: அசரென்கா, எம்மா ராடுகானு 2வது சுற்றில் வெற்றி
- அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நியூயார்க்கில் தொடங்குகிறது.
- பெலாரஸ் வீராங்கனை அசரென்கா 2வது சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.
நியூயார்க்:
அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் நியூயார்க்கில் நடந்து வருகிறது. இதில் முன்னணி வீரர்கள், வீராங்கனைகள் கலந்து கொள்கின்றனர்.
இந்நிலையில், பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 2வது சுற்றில் பெலாரசின் விக்டோரியா அசரென்கா, ரஷியாவின் அனஸ்தஷியா உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய அசரென்கா 6-3, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வென்று 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு போட்டியில் பிரிட்டனின் எம்மா ராடுகானு 6-2, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் இந்தோனேசியாவின் ஜானிஸ் டென்னை வீழ்த்தி மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
