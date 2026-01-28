என் மலர்
டென்னிஸ்
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: காலிறுதியில் இகா ஸ்விடெக் அதிர்ச்சி தோல்வி
- பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதி சுற்றில் இகா ஸ்விடெக் மற்றும் எலேனா ரைபாகினா மோதினர்.
- இந்த ஆட்டத்தில் எலேனா ரைபாகினா 7-5, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார்.
நடப்பு ஆண்டின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடர் மெல்போர்னில் நடந்து வருகிறது. இந்தத் தொடர் பிப்ரவரி 1-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதி சுற்றில் போலந்து வீராங்கனை இகா ஸ்விடெக் மற்றும் கஜகஸ்தான் வீராங்கனை எலேனா ரைபகினா மோதினர்.
இந்த ஆட்டத்தில் எலேனா ரைபகினா 7-5, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றார். இகா ஸ்வியடெக் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தார்.
