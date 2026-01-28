Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: காலிறுதியில் இகா ஸ்விடெக் அதிர்ச்சி தோல்வி
      X

      ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: காலிறுதியில் இகா ஸ்விடெக் அதிர்ச்சி தோல்வி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Jan 2026 9:41 AM IST
      • பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதி சுற்றில் இகா ஸ்விடெக் மற்றும் எலேனா ரைபாகினா மோதினர்.
      • இந்த ஆட்டத்தில் எலேனா ரைபாகினா 7-5, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார்.

      நடப்பு ஆண்டின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடர் மெல்போர்னில் நடந்து வருகிறது. இந்தத் தொடர் பிப்ரவரி 1-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.

      பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதி சுற்றில் போலந்து வீராங்கனை இகா ஸ்விடெக் மற்றும் கஜகஸ்தான் வீராங்கனை எலேனா ரைபகினா மோதினர்.

      இந்த ஆட்டத்தில் எலேனா ரைபகினா 7-5, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றார். இகா ஸ்வியடெக் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தார்.

      AUS Open Elena Rybakina ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் இகா ஸ்வியாடெக் எலெனா ரைபகினா 
      Next Story
      ×
        X