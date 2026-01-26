என் மலர்tooltip icon
      ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: அல்காரஸ், ஸ்வரேவ் காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்
      ஆஸ்திரேலியா

      ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: அல்காரஸ், ஸ்வரேவ் காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Jan 2026 2:16 AM IST
      • ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் மெல்போர்னில் நடக்கிறது.
      • இதில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் நான்காவது சுற்றில் வென்றார்.

      மெல்போர்ன்:

      நடப்பு ஆண்டின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடர் மெல்போர்னில் நடந்து வருகிறது. இந்தத் தொடர் பிப்ரவரி 1-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.

      ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் நான்காவது சுற்றில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ், அமெரிக்காவின் டாமி பால் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய அல்காரஸ் 7-6 (8-6), 6-4, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் 6-2, 6-4, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் அர்ஜென்டினாவின் பிரான்சிஸ்கோவை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

