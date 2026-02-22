என் மலர்tooltip icon
      கத்தார்

      கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ்: சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் அல்காரஸ்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Feb 2026 1:15 AM IST
      • கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் தோஹாவில் நடந்தது.
      • இறுதிச்சுற்றில் ஸ்பெயினின் அல்காரஸ் வெற்றி பெற்றார்.

      தோஹா:

      கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் தோஹாவில் நடக்கிறது. இதில் முன்னணி வீரர்கள் பங்கேற்றனர்.

      இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ், பிரான்சின் ஆர்தர் பில்ஸ் உடன் மோதினார்.

      இதில் அதிரடியாக ஆடிய அல்காரஸ் 6-2, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் எளிதில் வென்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றார். இந்தப் போட்டி சுமார் 50 நிமிடங்களில் முடிவுக்கு வந்தது.

