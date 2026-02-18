என் மலர்
டென்னிஸ்
கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ்: அல்காரஸ், சின்னர் 2வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்
- கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் தோஹாவில் நடக்கிறது.
- முதல் சுற்றில் ஸ்பெயின் வீரர் கார்லோஸ் அல்காரஸ் வென்றார்.
தோஹா:
கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் தோஹாவில் நடக்கிறது. இதில் முன்னணி வீரர்கள் பங்கேற்று உள்ளனர்.
இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ், பிரான்சின் ஆர்தர் ரின்டெர்னெக் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய அல்காரஸ் 6-4, 7-6 (7-5) என்ற செட் கணக்கில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு போட்டியில் இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர் 6-1, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் செக் குடியரசின் தாமஸ் மொசாக்கை வீழ்த்தி 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
Next Story