      Alcaraz | இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: அல்காரஸ், சின்னர், மெத்வதேவ் அரையிறுதிக்கு முன்னேற்றம்
      By மாலை மலர் 14 March 2026 2:10 AM IST
      • இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ் காலிறுதி சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.

      வாஷிங்டன்:

      இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.

      ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்றில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ், பிரிட்டிஷ் வீரர் கேமரூன் நூரி உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய அல்காரஸ் 6-3, 6-4 என எளிதில் வென்று அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு காலிறுதியில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ் 6-1, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் பிரிட்டிஷ் வீரர் ஜேக் டிராபரை வீழ்த்தி அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு காலிறுதியில் இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர் 6-1, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் அமெரிக்காவின் லேனர் டைனை வீழ்த்தி அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      நாளை நடைபெறும் அரையிறுதியில் சின்னர் ஸ்வரேவுடனும், கார்லோஸ் மெத்வதேவுடனும் மோதுகின்றனர்.

      Indian Wells Open Carlos Alcaraz Jannik Sinner Danill Medvedev இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் கார்லோஸ் அல்காரஸ் ஜானிக் சின்னர் டேனில் மெத்வதேவ் 
