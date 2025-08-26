Live
      டென்னிஸ்

      அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: முதல் சுற்றில் அல்காரஸ் வெற்றி
      அமெரிக்கா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Aug 2025 10:30 PM IST
      • அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நியூயார்க்கில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ் முதல் சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.

      நியூயார்க்:

      அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் நியூயார்க்கில் நடந்து வருகிறது. இதில் முன்னணி வீரர்கள், வீராங்கனைகள் கலந்து கொள்கின்றனர்.

      இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்றில் ஸ்பெயினைச் சேர்ந்த கார்லோஸ் அல்காரஸ், அமெரிக்காவின் ரெய்லி ஒபெல்கா உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய அல்காரஸ் 6-4, 7-5, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

