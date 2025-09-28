என் மலர்tooltip icon
      ஜப்பான் ஓபன் டென்னிஸ்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறினர் அல்காரஸ், காஸ்பர் ரூட்
      ஜப்பான்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Sept 2025 11:32 PM IST
      • ஜப்பான் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் தலைநகர் டோக்கியோவில் நடந்து வருகிறது.
      டோக்கியோ:

      இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ், அமெரிக்காவின் பிராண்டன் நகஷிமா உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய அல்காரஸ் 6-2, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் நார்வேயின் காஸ்பர் ரூட் 6-3, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்சாண்டர் வுகிக்கை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

      நாளை நடைபெறும் அரையிறுதியில் அல்காரஸ், காஸ்பர் ரூட்டுடன் மோதுகிறார்.

