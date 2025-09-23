என் மலர்tooltip icon
      புரோ கபடி லீக்: குஜராத்தை வீழ்த்தி திரில் வெற்றி பெற்றது தெலுகு டைட்டன்ஸ்
      ராஜஸ்தான்

      புரோ கபடி லீக்: குஜராத்தை வீழ்த்தி திரில் வெற்றி பெற்றது தெலுகு டைட்டன்ஸ்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Sept 2025 9:34 PM IST
      • புரோ கபடி லீக் தொடர் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடந்து வருகிறது.
      • குஜராத் அணியை தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி வீழ்த்தியது.

      ஜெய்ப்பூர்:

      12-வது புரோ கபடி லீக் தொடர் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது.

      இந்நிலையில், இன்று இரவு 8 மணிக்கு நடந்த முதல் ஆட்டத்தில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ், தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணிகள் மோதின.

      ஆரம்பம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் மாறி மாறி புள்ளிகள் எடுத்தனர். இதனால் ஆட்டம் விறுவிறுப்பாக சென்றது.

      இறுதியில், சிறப்பாக ஆடிய தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி 30-29 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் குஜராத்தை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி 5-வது வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

