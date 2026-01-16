என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டு

      விளையாட்டு

      இந்திய ஓபன் பேட்மிண்டன்: 2வது சுற்றில் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி தோல்வி
      X
      டெல்லி

      இந்திய ஓபன் பேட்மிண்டன்: 2வது சுற்றில் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி தோல்வி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Jan 2026 4:46 AM IST
      • இந்திய ஓபன் சர்வதேச பேட்மிண்டன் தொடர் டெல்லியில் நடந்து வருகிறது.
      • 2வது சுற்றில் இந்தியாவின் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி தோல்வி அடைந்தது.

      புதுடெல்லி:

      இந்திய ஓபன் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி டெல்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடந்து வருகிறது. வரும் 18-ம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்தப் போட்டியில் பிவி சிந்து உள்ளிட்ட முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்கின்றனர்.

      இந்நிலையில், ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவின் 2வது சுற்றில் இந்தியாவின் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி, ஜப்பானின் யமஷிதா-மிடோரிகவா ஜோடி உடன் மோதியது.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய சாத்விக் ஜோடி முதல் செட்டை 27-25 என கைப்பற்றியது. இதில் சுதாரித்துக் கொண்ட ஜப்பான் ஜோடிஅடுத்த இரு செட்களை 23-21, 21-19 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியது. இதன்மூலம் இந்தியாவின் சாத்விக்- சிராக் ஜோடி தொடரில் இருந்து வெளியேறியது.

      India Open Badminton Satwik Chirag Pair இந்திய ஓபன் பேட்மிண்டன் சாத்விக்-சிராக் 
      Next Story
      ×
        X